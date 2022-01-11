Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM В Южно-Сахалинске потушили пожар в жилом доме, в котором 11 января прогремел взрыв. На месте ЧП работали девять спасателей и три единицы техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении МЧС островного региона.

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Сообщение о взрыве в жилом доме №19 по улице Южно-Сахалинская поступило в диспетчерскую службу в 12:12 по местному времени. Пожарный расчет прибыл на место уже через 4 минуты.

Горела квартира на первом этаже. В жилом помещении были выбиты окна и двери.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 13:20.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске после хлопка газа в многоквартирном жилом доме 11 января спасатели эвакуировали из подъезда, в котором произошло ЧП, шесть человек, в том числе маленького ребёнка.