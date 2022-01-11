Алма-Ата, Казахстан, , 06:16 — REGNUM Более 1,2 тыс. участников массовых беспорядков, погромов, мародёрских нападений и других преступлений в Алма-Ате. Об этом 11 января сообщила комендатура города.

Ночная Алма-Ата Ребров Олег

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Силовиками задержаны 1237 участников противоправных действий, в том числе террористических атак, мародёрства, погромов, нападений на правоохранителей и других преступлений. Были изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов.

В Комитете национальной безопасности (КНБ) сообщили, что в результате спецоперации в городе Алма-Ате в ходе обысков повсеместно выявляется оружие, боеприпасы, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов, и в большом объеме награбленное имущество (бытовая техника, мобильные устройства, одежда и т.п.). КНБ призвал граждан оказывать содействие правоохранительным органам в стабилизации обстановки в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для переброски сил ОДКБ в Казахстан задействовали чем 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124.

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