Лос-Анджелес, США, , 06:15 — REGNUM Джеймс Ганн заявил, что хочет снять продолжение сериала «Миротворец». Об этом 11 января сообщает портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

«У нас запланировано 87 сезонов. Да, мы будем делать это, пока нам с Джоном (Джоном Синой — ИА REGNUM) не исполнится 150 лет», — пошутил Ганн во время очередного интервью. Кинематографист добавил, что члены команды проекта действительно хотят снять продолжение шоу, и что сам он не может дождаться момента, когда сможет вновь работать с ними.

Напомним, премьера сериала «Миротворец» состоится 13 января 2022 года на сайте потокового сервиса HBO Max, восьмой и последний эпизод первого сезона шоу онлайн-кинотеатр покажет 17 февраля 2022 года. Главную роль в сериале исполняет актёр и рестлер Джон Сина.

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