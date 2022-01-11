Москва, 11 января 2022, 06:13 — REGNUM Заболеваемость гриппом и ОРВИ на первой неделе 2022 года понизилась по сравнению с последней неделей 2021 года благодаря новогодним каникулам и нерабочим дням. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению в январе оказались превышены в двадцати регионах России. В основном это произошло за счёт подростков и взрослого населения. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре респираторных вирусов достигла 57,6%.
По данным ведомства, в стране «практически завершена» прививочная кампания против гриппа. Общее число привитых от гриппа превысило 68,1 млн человек, или 46,6% населения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в последнюю неделю наблюдался умеренный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемиологическая ситуация в целом соответствовала текущему периоду года.
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