Токио, , 05:59 — REGNUM Ракета, запущенная КНДР 11 января, должна была упасть за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киси в ходе пресс-конференции.

Ракета (сс) geralt

Ранее о том, что указанный снаряд упал вне указанного района сообщило агентство Kyodo. Киси пояснил, что к такому выводу в ведомстве пришли, рассчитав полет снаряда по обычной траектории. Вместе с тем чиновник отметил, что специалисты министерства продолжают изучать поступающие сведения, но пока не установили тип снаряда.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что КНДР осуществила запуск неустановленного снаряда в сторону Японского моря. В Сеуле считают, что речь может идти о баллистической ракете.

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