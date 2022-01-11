Магадан, 11 января, 2022, 06:11 — ИА Регнум. В новогодние праздники в Магаданской области было зарегистрировано 17 пожаров — на пять больше, чем за аналогичный период 2021 года. Погиб один человек, один человек получил травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Колымы.

Dsns.gov.ua Спасатель

Читайте также: В Хабаровском крае за новогодние праздники произошло более 150 пожаров

Почти половина всех пожаров произошла в жилом секторе. Основными причинами стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства электрооборудования. Кроме этого, трижды пожарные выезжали на тушение автомобилей.

Пожар, в результате которого погиб человек, произошел 3 января в Магадане. К трагическим последствиям привела, по предварительным данным, неосторожность при курении.

1 января в поселке Усть-Омчуг автономный пожарный извещатель спас многодетную семью от пожара. Громкий сигнал привлек к возгоранию внимание домочадцев, а GSM-модуль автоматически передал вызов в районную дежурно-диспетчерскую службу. Один взрослый и трое детей самостоятельно эвакуировались из горящей квартиры, а прибывшие пожарные оперативно ликвидировали горение. По предварительным данным, причиной пожара явился аварийный режим работы электрооборудования, находящегося на зарядке.

Во время массовых мероприятий пожаров и происшествий не произошло.

Происшествий на льду не зарегистрировано.

С начала года спасатели 34 раза оказывали помощь населению. 5 января, во время действия циклона, помощь спасателей потребовалась специалистам скорой медицинской помощи для транспортировки 74-летней женщины из поселка Тауйск в областной центр. Ледовая переправа, соединяющая поселки Заречья с Магаданом, была закрыта и представляла опасность для передвижения. Преодолеть зимник помогли спасатели МЧС России, которые в сцепке сопровождали карету скорой помощи на высокопроходимой технике. Женщина была благополучно доставлена в Магаданскую областную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за новогодние праздники было зарегистрировано 154 пожара. За аналогичный период 2021 года таких происшествий было 172.