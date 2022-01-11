Лос-Анджелес, США, , 05:56 — REGNUM Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Киляр заявил, что пока компания не собирается переносить премьеру кинокомикса «Бэтмен». Об этом 11 января сообщает портал Screen Rant.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Во время общения с журналистами менеджер отметил, что руководство WarnerMedia внимательно следит за ситуацией с распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». «Прямо сейчас нас удовлетворяет дата (премьеры «Бэтмена» — ИА REGNUM)», — сказал Киляр, добавив, что в компании будут ежедневно следить за развитием событий.

Напомним, премьера фильма «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза запланирована на 3 марта 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что по состоянию на 10 января 2022 года штаммом коронавируса «Омикрон» в США за сутки заразились более 132,6 тыс. человек, что стало рекордным показателем для страны с начала эпидемии.

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