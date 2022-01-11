Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Киляр заявил, что пока компания не собирается переносить премьеру кинокомикса «Бэтмен». Об этом 11 января сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Во время общения с журналистами менеджер отметил, что руководство WarnerMedia внимательно следит за ситуацией с распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». «Прямо сейчас нас удовлетворяет дата (премьеры «Бэтмена» — ИА REGNUM)», — сказал Киляр, добавив, что в компании будут ежедневно следить за развитием событий.

Напомним, премьера фильма «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза запланирована на 3 марта 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что по состоянию на 10 января 2022 года штаммом коронавируса «Омикрон» в США за сутки заразились более 132,6 тыс. человек, что стало рекордным показателем для страны с начала эпидемии.