Петропавловск-Камчатский, 11 января, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Жителям Дальнего Востока ограничили количество субсидируемых авиабилетов, продаваемых в одни руки. О нововведения рассказали в минтрансе Камчатского края со ссылкой на постановление правительства РФ.

Alex Beltyukov Самолёт

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С 7 января 2021 года дальневосточники смогут приобрести в одни руки не более четырех субсидируемых авиабилетов в одну сторону, или не более двух билетов «туда-обратно», или не более двух билетов в одну сторону и не более одного билета «туда-обратно».

"Зачастую случается так, что люди, которые могут себе позволить купить несколько билетов по низкой цене, выкупают их сразу на несколько полетов туда и обратно и бывают в центральных регионах страны несколько раз в год. Но количество билетов ограничено, и те пассажиры, которым действительно нужно попасть в столицу или по другим направлениям по делам, не успевают купить билеты по сниженным ценам. А позволить себе купить билеты за полную стоимость пассажиры не могут», — прокомментировал министр транспорта Камчатки Владимир Каюмов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» с 29 декабря открыл продажи на 2022 год субсидируемых государством авиабилетов для жителей Дальнего Востока.