Брюссель, , 05:50 — REGNUM Утечка около 30 тыс. литров топлива произошла из-за отсоединения топливопровода в в канал Альберта в Бельгии. Об этом 11 января сообщает издание The Brussels Times.

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Инцидент произошёл в провинции Лимбург. Ночью, во время перекачки топливав автоцистерну для последующей транспортировки на заправочную станцию Esso Group Bruno, произошло отсоединение топливопровода. По предварительным данным, причиной отсоединения стала волна, поднятая близко проходящим судном.

Уточняется, что шкипер отреагировал оперативно, попытавшись перекрыть утечку топлива, но около 30 тыс. литров попало в воду. На место прибыла пожарная команда Юго-Западного Лимбурга, но у неё не оказалось оборудования, необходимого для борьбы с такой масштабной утечкой. Позднее прибыла команда гражданской защиты, которая собрала топливо вокруг корабля.

Из-за темноты сотрудникам экстренных служб трудно было оценить масштабы произошедшего. В настоящее время специалисты из органов гражданской защиты населения составляют карту загрязнений.

Ранее ИА REGNUM о разгерметизации По сведениям, произошла разгерметизация трубопровода с нефтью с последующим возгоранием на Ярайнерском месторождении в ЯНАО.

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