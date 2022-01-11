Нур-Султан, , 05:43 — REGNUM В состав группировки для переброски коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан вошли более чем 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы Казахстана Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Ранее командующий контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что силы ОДКБ будут оставаться в республике до полной стабилизации ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января российские десантники из состава миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане взяли под охрану международный аэропорт города Алма-Ата.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Казахстана сообщили о задержании 675 участников беспорядков