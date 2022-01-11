Биробиджан, 11 января, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Железнодорожный мост из села Нижнеленинское (ЕАО) в провинцию Тунцзян (Китай) будет открыт не позже августа 2022 года. Этот срок анонсировал глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн в интервью по итогам 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

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«Мы его сдадим, да. Мы его сдадим не позже августа месяца следующего года. Речь идёт сейчас только об отставании, отставание значительное логистического центра», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мостовым переходам из Приамурья и Еврейской автономии в Китай намерены запустить в течение первых шести месяцев 2022 года, ранее заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.