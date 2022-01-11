Челябинск, , 05:42 — REGNUM Арбитраж Челябинской области продлил конкурсное производство уральской компании «ЧелПром-Даймонд», среди совладельцев которой — известный кинорежиссёр Никита Михалков и его зять Альберт Баков. Банкротство алмазной фирмы продлено до 7 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Никита Михалков Kremlin.ru

Конкурсный управляющий указал, что «в настоящее время осуществляются мероприятия по уточнению и формированию состава конкурсной массы должника, истребованию необходимых документов».

Ранее Михалкова, Бакова и двух других совладельцев алмазной компании пытались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам активам. Первая инстанция отказала в удовлетворении требования конкурсного управляющего. Помимо этого, осенью 2020 года налоговый орган отдельным иском пытался взыскать с ООО небольшой долг по налогам, но ведомству было отказано из-за пропуска срока на обращение в суд.

Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков владеет рядом компаний в Нижегородской области, Москве, а также является соучредителем общества охотников. Альберт Баков ранее попал в медиаповестку в свете проблем концерна «Тракторные заводы».

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