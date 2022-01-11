Владивосток, , 05:39 — REGNUM В Приморье из-за снежного циклона 11 января отменили внутренние авиарейсы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По информации авиаперевозчика, самолёты не вылетят из аэропорта Владивостока в Терней, Дальнегорск, Пластун, Преображение и Кавалерово. Соответственно не будет обратных рейсов во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с непогодой дорожные службы Приморья перешли на повышенный режим готовности. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам.