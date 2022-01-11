Джакарта, 11 января, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на территории Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 268 километрах к югу от города Синабанг. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали у берегов Кипра. Его очаг находился в 62,3 километра от города Пафоса на глубине 19,6 километра. По предварительным данным, пострадавших не было.