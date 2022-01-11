Вашингтон, 11 января, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Группа американских сенаторов перед переговорами Совета Россия — НАТО направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом рассмотреть возможность усиления военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе, а также в черноморском регионе. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО следует рассмотреть возможность усиления военного присутствия альянса на восточном фланге, в том числе в странах Балтии, Польше и регионе Чёрного моря, чтобы сдерживать российскую агрессию», — говорится в письме.

Отмечается, что обращение подписали в том числе члены Сената США республиканец Марко Рубио и демократ Джин Шахин. Также сенаторы призвали главу Белого дома увеличить поставки вооружений на Украину и Восточную Европу. Кроме того, в письме содержится и призыв к ужесточению санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета Россия — НАТО состоится в Брюсселе 12 января. Уже прошли переговоры российской и американской делегаций в Женеве, посвященные гарантиям безопасности.