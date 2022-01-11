Советская Гавань, Хабаровский край, 11 января 2022, 05:32 — REGNUM В Хабаровском крае суд вынес приговор жителю Советской Гавани, который обвинялся в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.
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Судом установлено, что в мае 2021 года после распития спиртных напитков 65-летний обвиняемый в ходе ссоры ударил 34-летнего пасынка ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте. Свою вину подсудимый признал частично, суду пояснил, что оборонялся.
Однако государственным обвинителем представлены неоспоримые доказательства его вины.
Суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщало ИА REGNUM, в Берёзовском районе Югры задержан 31-летний гражданин, подозреваемый в убийстве сожителя своей матери.