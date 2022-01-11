Киев, 11 января, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Сумму в размере 1 тыс. гривен ($37) могут начать выплачивать на Украине лицам в возрасте от 12 до 18 лет за участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 10 января сообщил на своем сайте офис украинского президента.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Шприц

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В сообщении отмечается, что глава государства Владимир Зеленский в ходе совещания с членами правительства дал поручение подготовить соответствующую программу выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Владимир Зеленский объявил, каждый гражданин Украины, полностью привившийся от COVID-19, получит от государства 1 тыс. гривен, которые можно будет потратить на покупку билетов в культурные и развлекательные учреждения Украины, а также на абонементы в спортзал или туристические путевки внутри страны.