Москва, , 05:26 — REGNUM Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений Тепляков пояснил, что информация о непосещении его дочерью экзаменов в университете недостоверна. Об этом 10 января сообщило издание «Известия».

Стенд факультета психологии МГУ Василий Иванов © ИА REGNUM

Евгений Тепляков пояснил, что не знает, о чём идёт речь и попросил журналистов не распространять клевету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пресс-службе факультета психологии на запрос журналистов ответили, что студентка Теплякова не появлялась на сдаче зачётов и экзаменов с 24 декабря. О дальнейших намерениях Тепляковой обучаться на факультете руководству ничего не известно, а с её законными представителями связаться не удалось.

Также в пресс-службе факультета заверили, что в случае успешной сдачи сессии студенткой Тепляковой, она сможет продолжить обучение на факультете психологии. Для неё будет разработан индивидуальный план обучения в соответствии с образовательными стандартами.

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