Москва, 11 января, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений Тепляков пояснил, что информация о непосещении его дочерью экзаменов в университете недостоверна. Об этом 10 января сообщило издание «Известия».

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд факультета психологии МГУ

Евгений Тепляков пояснил, что не знает, о чём идёт речь, и попросил журналистов не распространять клевету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пресс-службе факультета психологии на запрос журналистов ответили, что студентка Теплякова не появлялась на сдаче зачётов и экзаменов с 24 декабря. О дальнейших намерениях Тепляковой обучаться на факультете руководству ничего не известно, а с её законными представителями связаться не удалось.

Также в пресс-службе факультета заверили, что в случае успешной сдачи сессии студенткой Тепляковой она сможет продолжить обучение на факультете психологии. Для неё будет разработан индивидуальный план обучения в соответствии с образовательными стандартами.