Южно-Сахалинск, , 05:23 — REGNUM В Южно-Сахалинске после хлопка газа в многоквартирном жилом доме 11 января спасатели эвакуировали из подъезда, в котором произошло ЧП, шесть человек, в том числе маленького ребёнка, написало со ссылкой на областное управление МЧС ИА «Сахалин и Курилы».

Эвакуация Василий Иванов © ИА REGNUM

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Мощный хлопок произошёл в квартире №46, входную дверь в которую вырвало. Отмечается, что дом не газифицирован.

Спасатели на месте ЧП тушат пожар на площади 15 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске в многоквартирном жилом доме 11 января произошёл хлопок газа. ЧП произошло в доме №19 на улице Южно-Сахалинская. Один человек погиб.