Якутск, 11 января, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Получено разрешение на строительство крематория в Якутске. Об этом стало известно на планёрке в мэрии города, сообщил 11 января телеграм-канал «Эхо столицы».

Светлана Шаповалова Ритуальный зал в Барнаульском крематории

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О выдаче разрешения на строительство крематория рассказала руководитель департамента градостроительства мэрии Якутска Северина Архипова. Стоимость проекта оценивается в 110 млн рублей. Ожидается, что появление крематория снизит цены на захоронения в столице Якутии: кладбище города переполнено, и расширять его уже некуда.

Строить крематорий намерен частный инвестор. Ему будет выделен земельный участок на территории Маганского кладбища. Все вложения в проект, как ожидается, будут частными.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость строительства крематория в Якутске обсуждалась ещё при формировании народного бюджета на 2018 год. Затем эта тема также поднималась в 2019 и 2020 годах.