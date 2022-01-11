Сеул, 11 января, 2022, 05:20 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3097 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Whoisgalt Жители Сеула. Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По его данным, 2813 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже пять дней подряд в Южной Корее выявляют менее пяти тысяч инфицированных ежесуточно. Также в стране продолжает снижаться число пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 670 483. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 43 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 6114 человек.