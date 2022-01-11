Москва, 11 января, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск сына Виктора Цоя — Александра. Решением судьи Роспатент обязали повторно рассмотреть возражения Александра Цоя на ранее вынесенное решение. В споре речь идёт о комбинированном обозначении «Кино» для ряда товаров и услуг. Решение суда может быть обжаловано не позднее конца февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Виктор Цой

Товарный знак, ставший «яблоком раздора», повторяет обложку последнего студийного альбома рок-группы «Кино», лидером которой был Виктор Цой.

История, легшая в основу спора, началась в 2020 году. Роспатент, получив заявление от индивидуального предпринимателя Александра Цоя, частично отказал ему в регистрации. В качестве основания ведомство сослалось на сходство «до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 560 235 «КИНО сначала», который принадлежит иным правообладателям и имеет «более ранний приоритет». Цой же ссылался на то, что получил письма-согласия от правообладателей указанного знака. Ведомство на это возразило, что нет письма ещё от одного правообладателя.

Заслушав спор, суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражения Цоя.

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