Лос-Анджелес, США, 11 января, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Двух сотрудников Департамента полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) уволили после того, как выяснилось, что во время службы они поехали ловить покемонов в игре Pokemon Go. Об этом 11 января сообщает портал Kotaku.

Gamer.ru Pokemon Go

Инцидент произошёл в 2017 году. Опытные офицеры Луи Лозано и Эрик Митчелл, проработавшие в органах правопорядка в общей сложности 28 лет, проигнорировали просьбу командира, который сообщил, что недалеко от них происходит ограбление магазина сети Macy's.

Вместо того, чтобы отправиться на место предполагаемого преступления, полицейские покинули район, желая поймать в видеоигре Pokemon Go покемонов Снорлакса и Тогетика. Действия и разговоры Лозано и Митчела, пытавшихся солгать о своём поступке, были зафиксированы бортовым видеорегистратором (DICVS).

Для справки: Pokemon Go — это мобильная игра на основе технологии дополненной реальности, которая предлагает геймерам ловить виртуальных существ в реальном мире. Её релиз состоялся 6 июля 2016 года.