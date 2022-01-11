Из-за свадебного ажиотажа ЗАГСы Приамурья продлят режим работы
Благовещенск, 11 января, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В Амурской области от будущих молодожёнов поступило очень много заявлений на регистрацию брака в зеркальную дату —
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Решение удлинить рабочий день приняла начальник управления Наталья Томилова. Основанием для этого стало то, что желающих зарегистрировать брак 22 февраля ещё много, а свободного времени у сотрудников ЗАГС в этот день уже не осталось. Всего поступило более 50 заявлений, свыше половины из них — в Благовещенске и Благовещенском районе. Подавать заявки амурчане начали ещё в прошлом году.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в отделы ЗАГС поступило более 1400 заявлений от пар, планирующих вступить в брак в красивые даты февраля. Там также для молодожёнов поменяют режим работы.