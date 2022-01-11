Благовещенск, 11 января, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В Амурской области от будущих молодожёнов поступило очень много заявлений на регистрацию брака в зеркальную дату — 22.02.2022 года. В связи с этим отделам ЗАГС Благовещенска и Благовещенского района в этот день придётся работать дольше, регистрации будут проводиться до 19.00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

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Решение удлинить рабочий день приняла начальник управления Наталья Томилова. Основанием для этого стало то, что желающих зарегистрировать брак 22 февраля ещё много, а свободного времени у сотрудников ЗАГС в этот день уже не осталось. Всего поступило более 50 заявлений, свыше половины из них — в Благовещенске и Благовещенском районе. Подавать заявки амурчане начали ещё в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в отделы ЗАГС поступило более 1400 заявлений от пар, планирующих вступить в брак в красивые даты февраля. Там также для молодожёнов поменяют режим работы.