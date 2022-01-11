Бразилиа, , 05:08 — REGNUM Бразилия выступает за «мирное решение конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений». Об этом сказано 10 января в заявлении бразильского МИД по итогам телефонных переговоров министра иностранных дел южноамериканской республики Карлуса Альберту Франсы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В бразильском ведомстве напомнили, что Минские соглашения одобрены резолюцией 2202 Совета безопасности ООН от 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минские соглашения являются «живой водой» для спасения Украины.

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