Бразилиа, 11 января, 2022, 05:08 — ИА Регнум. Бразилия выступает за «мирное решение конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений». Об этом сказано 10 января в заявлении бразильского МИД по итогам телефонных переговоров министра иностранных дел южноамериканской республики Карлуса Альберту Франсы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

В бразильском ведомстве напомнили, что Минские соглашения одобрены Резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН от 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Минские соглашения являются «живой водой» для спасения Украины.