Южно-Сахалинск, 11 января, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в городе Южно-Сахалинске. Об этом 11 января сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Uxfon.com Взрыв газа

Взрыв газа произошёл в жилом доме, расположенном на улице Южно-Сахалинской, 19. В результате ЧП погиб один человек. В настоящее время идёт эвакуация жителей.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, взорвался газовый котёл. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле по факту взрыва газа в Геленджике, в результате которого погибли три человека.