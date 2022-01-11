Хабаровск, 11 января, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Автовладельцы Хабаровского края в 2022 году получат уведомления о необходимости заплатить существенно меньшую сумму транспортного налога, чем годом ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспортный налог

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В зависимости от мощности двигателя на автомобили возрастом от 3 до 10 лет снижение ставки налога составило в среднем 11%, старше 10 лет — 29%. Для многодетных семей предусмотрена дополнительная льгота: на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил ставка транспортного налога снижена в два раза.

С 1 января 2022 года вступил в силу ещё один закон о снижении транспортного налога в регионе. На 50% стал меньше размер ставок налога для электромобилей.

Ставки транспортного налога снижены по инициативе губернатора Михаила Дегтярева.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Румынии рассматривает возможность введения нового налога на использование подержанных автомобилей, не соответствующих европейским стандартам выброса CO2.