Хабаровск, , 05:05 — REGNUM В Хабаровском крае ревакцинировались от коронавируса более 72 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в региональном минздраве.

Медсестра колет вакцину Гам-КОВИД-Вак Александр Погожев © ИА REGNUM

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Первым компонентом от COVID-19 привились 577 400 жителей края, полностью завершили вакцинацию 533 518 человек, ревакцинировано 72 878 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 января с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 127 759 носителей коронавируса, 117 773 человека выздоровели, скончались 1272 пациента.