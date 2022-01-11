Гонконг, Китай, , 04:53 — REGNUM Большинство акционеров компании «Русал» на внеочередном общем собрании поддержали предложение совета директоров не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2021 года. О результатах проведённого 10 января собрания говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Логотип компании «Русал» Rusal.ru

За данное решение проголосовали 62,8% акционеров. Против — 31,8%, воздержались — 0,027%.

В сентябре на собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды за первое полугодие 2021 года. Позднее совет директоров «Русала» заявил, что не может рекомендовать выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2021 года «по причине отсутствия финансовой отчётности за данный период».

Напомним, единственный российский производитель первичного алюминия последний раз выплачивал дивиденды в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области состоялось открытие нового алюминиевого завода компании «Русал».

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