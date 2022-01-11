Волгоград, , 04:50 — REGNUM Банкротный иск от налогового органа получило одно из старейших предприятий судостроительной отрасли РФ — АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». Арбитраж Волгоградской области до 25 января 2022 года оставил иск без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области поступили в суд 27 декабря 2021 года, а 30 декабря стало известно, что судья Кулик оставила иск без движения, дав время на предоставление недостающих документов. Сумма претензий по делу составляет 6 200 798,49 рубля.

Ранее завод уже получал иск о несостоятельности — от компании «Металл Трейд», но в январе 2021 года по нему суд отказал во введении наблюдения за ответчиком.

По данным с сайта предприятия, оно ведёт свою историю с января 1961 года. Промышленная территория АО занимает 105 тыс. кв. м, а акватория — 240 тыс. кв. м. Среди объектов, строящихся на мощностях завода, на сайте упоминается прогулочный теплоход и танкер. На предприятии — более 250 сотрудников.