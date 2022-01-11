Никосия, 11 января, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано сейсмологами в Средиземном море у побережья Кипра. Об этом 11 января сообщает геологическая служба США (USGS).

Votpusk.ru Порт. Лимассол. Кипр

Подземные толчки были зафиксированы в 04:07 мск, эпицентр находился в 62,3 км на юго-восток от города Пафоса, где проживает около 36 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром Лимассол (проживает 154 тыс. человек), находился в 115 км на юго-восток от эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине 19,6 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло в Индонезии.