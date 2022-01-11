Благовещенск, 11 января 2022, 04:50 — REGNUM Движение по мостовым переходам из Приамурья и Еврейской автономии в Китай намерены запустить в течение первых шести месяцев 2022 года. Эти сроки анонсировал торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский в интервью РИА Новости.
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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на автодороге Заречный — Каникурган в Амурской области недалеко от моста Благовещенск — Хэйхэ был создан пограничный пост. Он появился в связи со скорым открытием международного мостового перехода.