Благовещенск, 11 января, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Движение по мостовым переходам из Приамурья и Еврейской автономии в Китай намерены запустить в течение первых шести месяцев 2022 года. Эти сроки анонсировал торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский в интервью РИА Новости.

(сс) k_r_craft Мост

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«Они готовы, и мы рассчитываем, что в первой половине 2022 года они откроются. И автомобильный мостовой переход Благовещенск — Хэйхэ, и железнодорожный Нижнеленинское — Тунцзян фактически готовы, рельсы уложены, асфальт есть, вопрос только в доработке именно пограничной и таможенной инфраструктуры. Я думаю, что, когда они будут введены в строй, это поможет нам расшить узкие места в пограничных переходах», — отметил Алексей Дахновский.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на автодороге Заречный — Каникурган в Амурской области недалеко от моста Благовещенск — Хэйхэ был создан пограничный пост. Он появился в связи со скорым открытием международного мостового перехода.