Южно-Сахалинск, , 04:41 — REGNUM В Южно-Сахалинске в многоквартирном жилом доме 11 января произошёл хлопок газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Взрыв газа в Барнауле Главное управление МЧС по Алтайскому краю 22.mchs.gov.ru

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ЧП произошло в доме №19 на улице Южно-Сахалинская. Один человек погиб.

В настоящее время проводится эвакуация жителей дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане произошел взрыв бытового газа в одном из домовладений в Тарумовском районе. При взрыве пострадали три человека, в том числе двое детей — семи и двенадцати лет и их мать.