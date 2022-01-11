Южно-Сахалинск, 11 января, 2022, 04:41 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в многоквартирном жилом доме 11 января произошёл хлопок газа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Главное управление МЧС по Алтайскому краю 22.mchs.gov.ru Взрыв газа в Барнауле

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ЧП произошло в доме №19 на улице Южно-Сахалинская. Один человек погиб.

В настоящее время проводится эвакуация жителей дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане произошел взрыв бытового газа в одном из домовладений в Тарумовском районе. При взрыве пострадали три человека, в том числе двое детей — семи и двенадцати лет и их мать.