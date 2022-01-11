Тбилиси, 11 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. С весны этого года в Грузии на продающееся на рынках и в магазинах мясо будет нанесён электронный QR-код, сообщает 10 января грузинский телеканал «Рустави 2».

Мясо

QR-код будет содержать пол и возраст животного, дату его убоя, условия хранения и срок годности мяса. Пользователи смогут получать информацию о мясной продукции через свой мобильный телефон.

Инициатива по оцифровке мясопродуктов принадлежит Национальному агентству продовольствия. Финансовыми спонсорами проекта являются Швейцария и Австрия. Целью проекта является применение европейского стандарта продажи мяса. Национальное агентство продовольствия оснащает скотобойни соответствующим оборудованием для того, чтобы каждому куску мяса присваивался соответствующий код и чтобы продукт не продавался без маркировки.

Новая инициатива направлена на предотвращение нарушений закона и на защиту интересов покупателей. В последнее время были выявлены десятки случаев продажи просроченных мясных продуктов. Если же покупатель требует товарный знак перед покупкой мяса или использует мобильное приложение для проверки его происхождения и пригодности, то случаев нарушения будет меньше.