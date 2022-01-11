Владивосток, , 04:48 — REGNUM В Приморском крае за сутки от осложнений COVID-19 скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 11 января в регионе с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 105 230 носителей SARS-CoV-2 (+237 за сутки). Выздоровели 88 388 пациентов. Не справились с инфекцией 1600 приморцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, новая волна пандемии коронавируса в Подмосковье может начаться уже в середине февраля 2022 года.