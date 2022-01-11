Благовещенск, , 04:35 — REGNUM В социальных сетях жители Амурской области активно обсуждают стоимость газа, сравнивая расценки в Благовещенске и расположенном рядом с ним городом Хэйхэ (Китай). Люди возмущены: в соседнем городе газ стоит в три раза меньше и дешевеет, написали «Новые известия».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, в 2021 году один кубометр газа в Благовещенске стоил 143,2 рубля, в Хэйхэ — 46,9 рублей. В 2022 году стоимость этого топлива будет составлять 148,9 и 41,2 рубля соответственно. Эта разница выглядит ещё более резкой на фоне того факта, что Хэйхэ и Благовещенск находятся на расстоянии порядка 800 метров друг от друга. Особенно возмущает амурчан то, что при этом Россия продаёт газ Китаю, а не наоборот.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Газпрома, мировые цены на газ в 2022—2024 годах будут постепенно снижаться с текущего рекордного уровня, но по-прежнему останутся значительно выше тех, что были до пандемии коронавируса.