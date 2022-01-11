Багдад, 11 января, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Парламент Ирака должен избрать президента страны не позднее 8 февраля, с 11 по 13 января будут приниматься заявки от кандидатов на этот пост. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы парламента 10 января сообщает информационное агентство INA.

Foreign and Commonwealth Office Бархам Салех

Как следует из заявления, претенденты на пост президента Ирака должны быть иракцами по рождению из числа этнических курдов, быть старше 40 лет, иметь законченное высшее образование, не иметь судимостей и обладать незапятнанной репутацией. Новым главой республики на четыре года будет объявлен кандидат, набравший две трети голосов парламентариев. По закону от 2012 года у нового состава парламента есть не более месяца со дня проведения первой сессии ни избрание президента.

По предварительной информации, Патриотический союз Курдистана намерен выдвинуть на второй срок действующего президента Ирака Бархама Салеха.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер политического блока «Ат-Такаддум» Мохаммад аль-Халбуси был переизбран на должность спикера парламента Ирака.