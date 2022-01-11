Сантьяго, 11 января, 2022, 04:25 — ИА Регнум. На территории Чили подтвердили более тысячи случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

По последним данным, в стране подтвердили уже 1046 случаев заражения этой разновидностью коронавируса, включая случаи локального распространения инфекции. При этом пока 944 из них связаны с выезжавшими за границу людьми. Достоверно подтверждено лишь 84 случая непосредственного распространения штамма «Омикрон» на территории Чили.

Всего с начала пандемии в Чили подтвердили более 1,83 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 в республике скончались 39 285 человек.