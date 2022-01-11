Брюссель, 11 января, 2022, 04:21 — ИА Регнум. Запрос на выдачу временного регистрационного удостоверения для препарата Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer для лечения коронавирусной инфекции, получило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом 10 января сообщается на сайте фармацевтического регулятора ЕС.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Речь идет о лекарстве для взрослых и детей с 12 лет, сталкивающихся с высоким риском тяжелого течения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря экстренное применение Paxlovid было одобрено властями Южной Кореи.