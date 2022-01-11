Красноярск, 11 января, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Во время новогодних каникул муниципальное учреждение «Управление по реновации администрации города Норильска» разместило на сайте госзакупок два крупных строительных тендера стоимостью свыше 1,1 млрд рублей каждый. 25 января 2022 года по ним планируется подвести итоги и выбрать подрядчиков для строительства четырех жилых домов, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Начальная стоимость первого тендера — 1 173 347 298 рублей. Победитель должен будет выполнить подрядные работы, включая инженерные изыскания, подготовку проектных работ, строительство двух многоквартирных домов на участках, расположенных на улице Лауреатов, 56 и 58 в Норильске.

Второй тендер стартует с ценой 1 177 123 951 рубль. Победитель должен будет возвести два дома на улице Спортивная, 4 и 6 в районе Талнах.

Дома должны быть построены до 15 декабря 2024 года. Их планируют в шесть этажей.

Источник финансирования всех контрактов — бюджет муниципального образования город Норильск. По ним также предусмотрены авансы в размере 30%.