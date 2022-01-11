Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили 10 января на заседании кабинета министров объявил о серьёзных экономических достижениях, сообщает gov.ge.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Как отметил премьер-министр, бюджет на 2021 год был принят в конце 2020 года в самых сложных эпидемиологических и экономических условиях, поэтому ожидания восстановления экономики в 2021 году были минимальными.

Прогноз экономического роста составлял 4,3%; объем ВВП прогнозировался на уровне 53,4 млрд. лари ($ 17,2 млрд.); прогноз государственного долга был выше 60% ВВП; а совокупный показатель дефицита бюджета составлял 7,6% ВВП.2021 год начался довольно тяжело — в январе был экономический спад на 11,5%, фактически мы находились в режиме изоляции с очень высоким распространением вируса и, к сожалению, человеческими жертвами, отметил премьер-министр. Но ситуация кардинально изменилась с марта по апрель, когда были зафиксированы положительные темпы роста в марте и беспрецедентно высокий экономический рост — 44,8% в апреле, заявил Гарибашвили. В этот же период начался процесс быстрого улучшения внешнеторговых и других экономических показателей. По предварительным данным за 11 месяцев, экономический рост составляет 10,7%. В целом, годовой темп роста также ожидается на уровне 10,7%, что в 2,5 раза выше первоначально прогнозируемого показателя. В результате высокого экономического роста номинальный показатель валового внутреннего продукта также значительно увеличился, и вместо первоначально прогнозируемых 53,4 млрд. лари новый прогноз составляет 59,6 млрд. лари ($ 19,2 млрд.)

В целом за 11 месяцев рост экспорта составил 26,7%, в том числе рост местного экспорта — 28,7%; доходы от туризма выросли на 112% по сравнению с предыдущим годом и на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С июля доходы от туризма превысили 50% в том же месяце 2019 года (55% в ноябре); чистые денежные переводы увеличились на 25,4% за первые 11 месяцев. Как отметил премьер-министр, быстрое восстановление экономики позволило правительству значительно улучшить ключевые фискальные параметры. В частности, государственный долг по отношению к валовому внутреннему продукту снизился до 50% вместо запланированных 60,1%; а дефицит бюджета сократился до 6,1% вместо первоначально запланированных 7,6%.