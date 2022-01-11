Петропавловск-Камчатский, , 04:05 — REGNUM Новый минерал куфарит, в состав которого входит платина, открыли учёные на Камчатке. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Подземная добыча минералов Afedchenko

Неизвестный до настоящего времени минерал был обнаружен группой учёных в Корякско-Камчатском платиноносном поясе. У нового минерала простой химический состав: PtPb — свинец и платина, оба компонента рудные. Открытие нового минерала является важным этапом на пути к пониманию процессов формирования рудных месторождений.

«Новый минерал назвали куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза», — пояснил директора института Алексей Озеров.

Озеров отметил, что Кутыев сыграл важную роль в выявлении платиноносного пояса, включая россыпь ручья Ледяного, где был найден новый минерал.

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