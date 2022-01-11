Североморск, Мурманская область, 11 января, 2022, 04:00 — ИА Регнум. На большом противолодочном корабле (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота (СФ) ВМФ России 10 января отметили 40 лет со дня подъёма на корабле Военно-морского флага. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Вместе с Военно-морским флагом и гюйсом на корабле были подняты стеньговые флаги и флаги расцвечивания. На вертолётной площадке «Вице-адмирала Кулакова» прошёл торжественный митинг, в котором приняли участие командование СФ, экипаж БПК и ветераны флота.

Напомним, в 2021 году БПК «Вице-адмирал Кулаков» принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте. С 18 августа по 23 сентября корабль выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

пресс-служба СФ «В октябре 2021 года североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии».

Военно-морской флаг СССР был поднят на БПК «Вице-адмирал Кулаков», построенном на Ленинградском судостроительном заводе имени А.А. Жданова по проекту 1155, 10 января 1982 года. В 2010 году на корабле завершилась глубокая модернизация, проведённая судостроительным заводом «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», возглавлявший отряд Северного флота (СФ) ВМФ России в дальнем походе, 1 декабря прибыл в пункт постоянного базирования — город Североморск.