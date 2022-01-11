Владивосток, 11 января, 2022, 04:02 — ИА Регнум. В Приморье начался приём заявлений от сирот на получение сертификатов для приобретения жилья. Документы можно подать в отдел опеки и попечительства на территории муниципалитета, где должны выдать квартиру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

moritz320 Ключи от нового жилья

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Приём заявлений продлится до 1 марта. На сертификат могут претендовать сироты, имеющие на руках судебные решения, вынесенные до 2019 года. Решение о мере поддержки будет приниматься непосредственно ведомством при наличии заключения об удовлетворительной адаптации к самостоятельной жизни.

Срок действия сертификата — шесть месяцев с даты его выдачи. В течение полугода у его обладателя будет возможность приобрести жилье у физических и юридических лиц по договору купли-продажи на территории любого муниципального образования Приморья.

«Каждый сертификат является именным. Его стоимость зависит от муниципалитета. Самая большая — во Владивостокском городском округе. Она составляет почти 4,2 млн рублей, в Большом Камне — почти 4 млн рублей, в Уссурийском городском округе — 3,9, в Артемовском — 3,7. В Находке сертификат будет стоит почти 3 млн рублей, в Арсеньеве — 2,8, в Фокино — 2,2 млн», — пояснили специалисты.

С 10 июня по 1 августа будут принимать заявления для получения сертификатов в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области не освоили около 800 млн рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ на предоставление жилья детям-сиротам в 2021 году. Глава региона обратился с просьбой перенести средства на 2022 год.