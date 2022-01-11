Ульяновск, , 03:55 — REGNUM Список аффилированных лиц 10 января 2022 года раскрыло крупное предприятие Поволжья — ОАО «Ульяновский речной порт», созданное в 1993 году. Акционерами речного порта, ведущего свою историю с 1648 года, являются три физлица, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на открытые данные.

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Долю в 50,7% имеет Марат Якупов, ещё 19,9% у Дамира Галяутдинова и 24,81% — у Азата Шайхаттарова. В документе уточняется, что Шайхаттаров и Галяутдинов стали числится аффилированными лицами с 28 апреля 2021 года, когда был переизбран совет директоров.

Якупов и Шайхаттаров совместно владеют также ООО «Ульяновский грузовой флот», компанией «Балаковская воложка» и рядом иных активов.

Предприятие по итогам 2020 года демонстрировало доходы от основной деятельности в размере около 28 млн рублей и прибыль от финансово-хозяйственной деятельности — 16,485 млн рублей.

Некоторые СМИ называют речной порт визитной карточкой Ульяновска.